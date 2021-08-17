На установке новых светофоров в Киеве украли 15 млн гривен

Правоохранители Киева объявили директору коммунального предприятия “Центр организации дорожного движения” подозрение в служебной халатности, которое повлекло за собой присвоение 15 млн гривен бюджетных средств на установке светофоров в Киеве.
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в течение 2019 года между КП “Центр организации дорожного движения” и предприятием был заключен ряд договоров подряда на установку светофорных объектов на территории города Киева на общую сумму 20,3 млн грн. Однако подрядчиком работы выполнены не в полном объеме и по завышенной стоимости, а полученные от коммунального предприятия более 15 млн грн перечислены на счета юридических лиц с признаками фиктивности”, — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в рамках расследования проводятся неотложные следственные действия в помещении КП “Центр организации дорожного движения”, офисе подрядной компании и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.
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Досудебное расследование осуществляется Печерским управлением полиции главного управления Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
Согласно данным на сайте коммунального предприятия “Центр организации дорожного движения”, его директором является Виктор Черний.
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