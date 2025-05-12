1,7 млн дол. США за руководящие должности на таможне: дело направлено в суд — Finance.ua
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1,7 млн дол. США за руководящие должности на таможне: дело направлено в суд

Фондовый рынок
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НАБУ и САП направили в суд дело в отношении группы лиц, планировавшей «поставить нужных людей» на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для организации коррупционных схем.
По данным следствия, 1 млн дол. США предлагали за должность руководителя Львовской таможни, а должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни оценили в 500 тыс. дол.
Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы «не будет замечать» коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.
4 июля 2024 преступные намерения разоблачили. Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины. В ноябре расследование было завершено.
По материалам:
Finance.ua
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