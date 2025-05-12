1,7 млн дол. США за руководящие должности на таможне: дело направлено в суд — Finance.ua

1,7 млн дол. США за руководящие должности на таможне: дело направлено в суд Сегодня 14:12 — Фондовый рынок

НАБУ и САП направили в суд дело в отношении группы лиц, планировавшей «поставить нужных людей» на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для организации коррупционных схем.

По данным следствия, 1 млн дол. США предлагали за должность руководителя Львовской таможни, а должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни оценили в 500 тыс. дол.

Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы «не будет замечать» коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов.

4 июля 2024 преступные намерения разоблачили. Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины. В ноябре расследование было завершено.

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