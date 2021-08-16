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Какие подрядчики получают больше всего денег от «Укравтодора» (инфографика)

Какие подрядчики получают больше всего денег от «Укравтодора» (инфографика)

В 2021 году строительство и ремонт дорог в Украине, как и обещали, проводят все активнее, несмотря на коронакризис. По крайней мере тратят на это значительно больше денег. По данным издания «Наші гроші», более трети всех тендеров, которые реализовали на прошлой неделе в Украине, прошли в системе «Укравтодор».

Журналисты «Слово и дело» проверили, кто из подрядчиков получал больше всего денег от «Укравтодора» в течение двух предыдущих лет и за неполный 2021 год.

В 2019 году общая сумма проплат на средний и капитальный ремонт дорог составляла 28 млрд 880,3 млн грн, которую разделили между собой 570 подрядчиков.

Из них топ-40 подрядчиков получили почти 82% от всех выплаченных «Укравтодором» средств. При том что пять крупнейших подрядчиков ‒ 42% от всех денег. Больше всего, почти 20% денег, в 2019 году получило ООО «Автомагистраль-Юг».

В 2020 году общая сумма проплат стала значительно больше — 85 млрд 274,6 млн грн, которую разделили между 600 подрядчиками.

На этот раз топ-40 фирм получили 90% денег, а пятерка фирм — 51%. Лидером вновь стала ООО «Автомагистраль-Юг», которая получила 20,3% от всех денег — 17 млрд 282,9 млн грн.

По состоянию на 16 августа 2021 года стоимость тендеров составляет 115 млрд 491,9 млн грн, которую должны распределить между 42 подрядчиками. Наибольшая часть традиционно должно достаться ООО «Автомагистраль-Юг» — 23,7%.

Напомним, с мая 2021 года временным исполняющим обязанности главы «Укравтодора» стал Евгений Кузькин. Предыдущего главу «Укравтодора» Александра Кубракова назначили министром инфраструктуры.

По материалам Слово и Дело
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