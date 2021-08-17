В Украине изменят правила вступления в наследство

В Украине могут изменить правила вступления в наследство. С соответствующей инициативой выступили в Минсоцполитики.
В ведомстве предложили разработать механизм компенсации средств, которые государство потратило на содержание пожилых граждан в органах опеки, пишет ubr.ua.
В Минсоцполитики отмечают, что родственники пожилых людей, которые были на содержании государства, вступая в наследство, должны будут компенсировать государству все расходы.
Читайте также: Очередь наследников: кто получает наследство, если не существует завещания
«Такие предложения фактически нарушают Конституцию Украины. То есть, устанавливают заранее вину лиц и фактически пытаются снять ответственность государства за выполнение тех обязательств, которые оно должно выполнять», — отметил адвокат, старший партнер АК «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
«Если государство считает, что имеет право забрать свое, то пусть в общем порядке обращается к наследникам, как это предполагает Гражданский кодекс (в пределах тех же шести месяцев). И получать компенсацию (если она и положена) государство должно в общем порядке как кредитор за счет имущества после распределения, но никак не вне очереди», — заявил партнер ЮК ExpatPro Платон Даниленко.
Читайте также: Какие обязанности и долги передаются с наследством
Срок вступления в наследство, в случае смерти близкого родственника, по закону составляет шесть месяцев.
За это время наследник должен обратиться к нотариусу, где должен лиююо отказаться от наследства, либо принять наследство.
Те, кто проживал вместе — зарегистрированы по одному адресу — автоматически вступают в наследство.
Если кто-то не желает принять наследство, в течение полугода должен пойти к нотариусу и написать соответствующее заявление об отказе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobankВчера, 10:00 - 4666 5
Правительство готовится к новым карантинным ограничениям - Немчинов4 ч. назад - 657 4
Зеленский: Украина уже живет по стандартам ЕС2 ч. назад - 214 3
Предпринимателям упростили присоединение к электросетям: Зеленский подписал закон6 ч. назад - 369 3
В Украине темпы развития солнечной электроэнергетики замедлились в 2,5 раза8 ч. назад - 216 3
МАУ устроила распродажу билетов: скидки до 30%Вчера, 15:01 - 2508
ЕС признал выданные в Украине сертификаты от COVID-19Вчера, 16:00 - 999 2
Межбанк: курс доллара начал неожиданно растиВчера, 18:20 - 976
В «Слуге народа» объяснили, кого в первую очередь коснутся изменения в налоговом законодательствеВчера, 21:00 - 914 1
Как получить COVID-сертификат в «Дії»: разъяснение Федорова4 ч. назад - 848 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)5 ч. назад - 173
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 281
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 890 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2408 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1032 5