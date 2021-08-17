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В Украине изменят правила вступления в наследство

В Украине изменят правила вступления в наследство

В Украине могут изменить правила вступления в наследство. С соответствующей инициативой выступили в Минсоцполитики.

В ведомстве предложили разработать механизм компенсации средств, которые государство потратило на содержание пожилых граждан в органах опеки, пишет ubr.ua.

В Минсоцполитики отмечают, что родственники пожилых людей, которые были на содержании государства, вступая в наследство, должны будут компенсировать государству все расходы.

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«Такие предложения фактически нарушают Конституцию Украины. То есть, устанавливают заранее вину лиц и фактически пытаются снять ответственность государства за выполнение тех обязательств, которые оно должно выполнять», — отметил адвокат, старший партнер АК «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

«Если государство считает, что имеет право забрать свое, то пусть в общем порядке обращается к наследникам, как это предполагает Гражданский кодекс (в пределах тех же шести месяцев). И получать компенсацию (если она и положена) государство должно в общем порядке как кредитор за счет имущества после распределения, но никак не вне очереди», — заявил партнер ЮК ExpatPro Платон Даниленко.

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Срок вступления в наследство, в случае смерти близкого родственника, по закону составляет шесть месяцев.

За это время наследник должен обратиться к нотариусу, где должен лиююо отказаться от наследства, либо принять наследство.

Те, кто проживал вместе — зарегистрированы по одному адресу — автоматически вступают в наследство.

Если кто-то не желает принять наследство, в течение полугода должен пойти к нотариусу и написать соответствующее заявление об отказе.

По материалам УБР
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