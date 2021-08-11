Очередь наследников: кто получает наследство, если не существует завещания

В Украине процедура наследования осуществляется по завещанию или по закону. Если последняя воля наследодателя была нотариально заверена и изложена в завещании – право на наследование имеют лица, определенные в таком документе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В случае же отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства, наследование осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а именно – поочередно.

Очередь наследников:

1 очередь наследников по закону: дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, родители;

2 очередь наследников – родные братья и сестры наследодателя, его баба и дед как со стороны отца, так и со стороны матери;

3 очередь: родные дядя и тетя наследодателя;

4 очередь наследников: лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства.

к 5 очереди наследников относятся все остальные родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, при этом родственники более близкой степени родства устраняют от права наследования родственников более дальней степени. Также в пятую очередь наследников включают иждивенцев наследодателя, которые не были членами его семьи.

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Каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия и в случае изменения очередности получения права на наследование.