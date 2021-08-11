Какие обязанности и долги передаются с наследством

Когда речь идет о наследстве, как правило, наследники привыкли рассчитывать лишь на материальное состояние и определенные права. Но не следует забывать и об обязанностях наследодателя, в частности финансовых долгах.
На этом делают акцент в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
Согласно действующему законодательству, вместе с правами в состав наследства входят обязанности, которые на момент открытия наследства принадлежали наследодателю и не прекратились из-за его смерти.
По наследству переходят обязанности:
Например, после смерти должника происходит замена его в кредитном обязательстве на наследника, который в дальнейшем несет ответственность перед банком в пределах стоимости имущества, полученного по наследству.
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Обязанность платы по обязательствам возлагается на наследника, принявшего наследство. В то же время, не важно – наследует лицо по закону или по завещанию.
Каждый из наследников обязан удовлетворить требования кредитора лично, в размере, который соответствует его доле в наследстве.
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