Какие обязанности и долги передаются с наследством

Когда речь идет о наследстве, как правило, наследники привыкли рассчитывать лишь на материальное состояние и определенные права. Но не следует забывать и об обязанностях наследодателя, в частности финансовых долгах.

На этом делают акцент в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Согласно действующему законодательству, вместе с правами в состав наследства входят обязанности, которые на момент открытия наследства принадлежали наследодателю и не прекратились из-за его смерти.

По наследству переходят обязанности:

вытекающие из гражданско-правовых договоров;

по возмещению материального ущерба (убытков), морального ущерба (присужденного судом при жизни наследодателя);

по выплате неустойки в виде штрафа или пени (присужденной судом при жизни наследодателя);

расходы на содержание, уход, лечение, погребение наследодателя (но не более чем за 3 года);

по договору аренды жилья с выкупом.

Например, после смерти должника происходит замена его в кредитном обязательстве на наследника, который в дальнейшем несет ответственность перед банком в пределах стоимости имущества, полученного по наследству.

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Обязанность платы по обязательствам возлагается на наследника, принявшего наследство. В то же время, не важно – наследует лицо по закону или по завещанию.

Каждый из наследников обязан удовлетворить требования кредитора лично, в размере, который соответствует его доле в наследстве.