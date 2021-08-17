На TruCam зафиксировали более 1 млн нарушений: выписали штрафов на 350 млн грн

Полиция отчиталась о результатах использования TruCam. Работа устройств системы фото- и видеофиксации показала хорошие результаты, но нарушать продолжают.
Как сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, благодаря работе мобильных радаров с момента их запуска в эксплуатацию 18 октября 2018 года и по состоянию на 6 августа текущего года было вынесено 1 143 469 постановлений о нарушении ПДД.
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Речь идет о превышении установленных ограничений скорости движения более, чем на 20 км/ч, нарушении требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, а также других проступках, предусмотренных частью 1 ст. 122 КУоАП.
Общая сумма штрафов составила 346 486 123 грн, из которых оплачено – 325 378 789 грн. Несмотря на то, что процент погашений высокий и составил 94%, в бюджет все еще недопоступило 21 107 334 грн.
На данный момент устройства расположены на 72 участках украинских дорог, но в планах Нацполиции увеличить их количество до 309. Достигнуть этого планируют за счет использования 117 мобильных радаров TruCam.
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