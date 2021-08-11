На дорогах Украины заработают дополнительные камеры автофиксации нарушений ПДД

С пятницы, 20 августа, еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
«С 20 августа на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», — написал он.
Расположение приборов
Житомирская область (3 прибора контроля «КАСКАД»):
Черниговская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):
Одесская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):
Житомир (3 прибора контроля «КАСКАД»):
Львов (2 прибора контроля «КАСКАД»):
Черкассы (4 прибора контроля «КАСКАД»):
Чернигов (3 прибора контроля «КАСКАД»):
Где уже работают камеры:
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