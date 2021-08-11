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На дорогах Украины заработают дополнительные камеры автофиксации нарушений ПДД

На дорогах Украины заработают дополнительные камеры автофиксации нарушений ПДД

С пятницы, 20 августа, еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

«С 20 августа на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», — написал он.

Расположение приборов

Житомирская область (3 прибора контроля «КАСКАД»):

  • на 174 км+600 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 127 км+246 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 230 км+853 автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).

Черниговская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • на 113 км+864 автодороги М-01, в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • на 465 км+483 автодороги М-05, в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).

Житомир (3 прибора контроля «КАСКАД»):

  • Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качинского (ограничение скорости 50 км/ч);
  • Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).

Львов (2 прибора контроля «КАСКАД»):

  • ул. Хуторовка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч).

Черкассы (4 прибора контроля «КАСКАД»):

  • просп. Химиков, 30, в направлении ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Благовисная, 341/40, в направлении ул. Криваловская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Надпольная, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч).

Чернигов (3 прибора контроля «КАСКАД»):

  • ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);
  • просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);
  • просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч).

Где уже работают камеры:

  • теперь автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях;
  • с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда по полосе общественного транспорта в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, 36.

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По материалам Finance.UA
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