За 2020 год набсовет ПриватБанка получил почти 40 млн грн зарплаты

В 2020 году членам Наблюдательного совета государственного ПриватБанка выплатили 39 млн 786 тыс. 667 грн зарплаты.
Соответствующая информация приводится в отчете госбанка, который тот опубликовал по требованию НБУ.
Большую часть из почти 40 млн грн члены набсовета получили за период с января по март и с октября по декабрь прошлого года. Дело в том, что в связи с карантином с апреля по сентябрь членам наблюдательных советов госбанков было законодательно запрещено выплачивать суммы, превышающие 10 размеров минзарплаты, которая установлена от 1 января 2020 года (47 230 грн).
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Таким образом за 6 месяцев действия “особого режима” набсовет “Привата”, куда в 2020 году входило 9 членов, получил 283 380 грн.
В период с января по март и с октября по декабрь уровень зарплат не был ограничен. Перейти на договорные условия оплаты труда до завершения карантина членам набсоветов госбанков разрешил Кабмин своим постановлением № 996 от 26 октября. За указанный период члены набсовета заработали 39,5 млн грн.
Уровень заработной платы членов набсовета в отдельности не раскрывается. Однако, если все 9 членов комитета получали одинаковый размер вознаграждения, то в период с января по март и с октября по февраль их ежемесячный заработок составлял 731,5 тыс. грн/чел.
Кроме того, советникам компенсировали затраты, связанные с исполнением ими служебных обязанностей. В частности, компенсация предусматривалась за съем жилья и проезд до Киева из места проживания – суммарно на эти цели в 2020 году ПриватБанк потратил 3,872 млн грн. Из них непосредственно предоставителям услуг было выплачено 1,088 млн грн.
Если учитывать эти расходы, то суммарно ПриватБанк потратил на работу своего наблюдательного совета 43,661 млн грн. Как отмечается, зарплата всем его членам выплачивалась в фиксированном размере. При этом она не зависела от показателей эффективности, которые не были установлены ни для одного из членов набсовета.
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