ПриватБанк через газету Голос Украины вручил израильские иски Коломойскому и Боголюбову

ПриватБанк через газету Голос сообщил о вручении израильских исков бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в деле Банка Дисконт.
Как сообщили в ПриватБанке, согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021, банк публикует сообщение в газете Голос Украины для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другому ответчику — Вячеславу Карташову (их давнее доверенное лицо, пока занимает должность директора департамента юридического сопровождения в ПАО «Укрнафта») в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам.
«Хоть господину Коломойскому и господину Боголюбову уже и был надлежащим образом вручен иск в Израиле, и в рамках их и господина Карташова предыдущих попыток избежать вручения иска в Украине, банк принимает эти дальнейшие меры для устранения любых аргументов с их стороны о том, что иск был им надлежащим образом вручен», — сообщили в банке.
Как сообщалось ранее, ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа с иском к своим бывшим владельцам и другим ответчикам относительно, как заявляется, их мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего, по меньшей мере $ 600 млн (примерно 16,5 млрд грн) были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счету в Израильском Банке Дисконт [Israel Discount Bank].
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