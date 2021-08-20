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23,5% уедут жить в другую страну, если разрешат «удаленку» (опрос)

23,5% уедут жить в другую страну, если разрешат «удаленку» (опрос)

Если компания разрешит полную «удаленку», 43,1% будут выполнять задачи из дома, а 23,5% вовсе переберутся жить в другую страну.

Такие результаты показал опрос ain.ua.

Согласно опросу, если работодатель разрешит полностью удаленный формат, большинство предпочтут работать дома. Об этом рассказали 43,1% опрошенных читателей.

При этом, 23,5% респондентов отметили, что решатся перебраться жить в другую страну, 15,7% – уедут за город, а 8,5% выберут город поменьше и будут работать оттуда. И только 5% респондентов переедут в село.

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Те сотрудники, чья компания уже ввела «удаленку», преимущественно работают дома — 67,6%. Еще 8,6% перебрались за город, а 5,1% уехали жить в другую страну.

Зарплаты С переходом на ремоут, что также может быть связано с влиянием коронакризиса, компании не урезали зарплаты. 85,8% опрошенных рассказали о стабильной оплате труда. При этом, у 10% респондентов зарплата стала больше. А вот 2,7% столкнулись с урезанием зарплаты с переходом на «удаленку».

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По материалам ain.ua
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