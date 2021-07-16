Сотрудники Apple угрожают увольнением из-за отсутствия удаленной работы

Около 80 сотрудников Apple написали письмо руководству компании с призывом дать им возможность самостоятельно определять формат работы – удаленно или в офисе.
Об этом сообщает The Verge.
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Внутренний опрос Apple в июне показал, что почти 37% специалистов (1735 человек) обеспокоены, что им придется уйти из компании из-за отсутствия гибкого графика работы.
«Многие из нас чувствуют, что приходится выбирать между семьями, хорошим самочувствием и способностью к лучшей работе и причастностью к Apple», – говорится в письме.
Его авторы предупреждают: если возвращение в офисы будет обязательным, некоторые из них могут принять решение уволиться из компании.
Письмо руководству Apple было написано лишь через два дня после того, как генеральный директор Тим Кук сообщил сотрудникам компании о том, что с осени им придется находиться в офисах по понедельникам, вторникам и четвергам. Дважды в неделю можно будет работать удаленно.
Как отмечает издание, компания Apple оказалась более консервативной по сравнению с другими технологическими гигантами. Например, Twitter и Facebook заявили, что их сотрудники могут работать из дому на постоянной основе, даже после того, как пандемия закончится.
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