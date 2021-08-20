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Газовый счетчик в квартире: за чей счет устанавливается и как получить компенсацию

Газовый счетчик в квартире: за чей счет устанавливается и как получить компенсацию

Голубое топливо дорожает, а за ним неизбежно будут расти тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В этих условиях до сих пор остается нерешенным вопрос учета голубого топлива, то есть установки индивидуальных газовых счетчиков в каждую квартиру.

Недавно Верховная Рада в очередной раз продлила крайний срок установки счетчиков бытовым потребителям природного газа – до 1 января 2023 года. После этой даты к гражданам, которые не установят счетчики, могут быть применены штрафные санкции. Но насколько это справедливо? Ведь по закону обязанность обеспечить население газовыми счетчиками возложена на поставщиков голубого топлива.

Что говорит законодательство? Стоит напомнить, что, согласно Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», установление счетчиков газа контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Этим законом предусмотрена бесплатная для потребителей установка газовых счетчиков силами и за счет газовой компании. Но на самом деле еще в множестве домохозяйств нет приборов учета газа.

Инвестиционными программами операторов ГРС на 2021 год предусмотрены мероприятия по установлению 162 тысяч индивидуальных счетчиков газа населению на общую сумму около 369,81 млн грн (без НДС). Однако на самом деле устройствами нужно оборудовать еще около 3 млн домохозяйств по всей стране.

Казалось бы, граждане должны быть заинтересованы в установке счетчиков, тем более – расходы на это им должны компенсировать. Но не все так просто.

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Согласно закону «бытовые потребители природного газа — физические лица (население) могут самостоятельно обеспечить установку индивидуальных приборов учета природного газа (индивидуальных счетчиков) с последующей компенсацией таких расходов средствами, которые ими уплачиваются по тарифу на распределение природного газа. Порядок и размеры компенсации расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа для потребителей природного газа — физических лиц (населения) устанавливаются Кабинетом Министров Украины». И именно здесь возникает проблема, потому что правительство уже несколько лет не может разработать и утвердить этот порядок компенсации расходов.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Как сообщил представитель газовой компании, в этих условиях гражданин может получить возмещение за счетчик только через суд. Ведь даже если компания готова возместить гражданину средства, порядка проведения этой финансовой операции просто нет.

Таким образом, у граждан, которые еще не оборудовали свое жилье газовым счетчиком, есть почти полтора года, чтобы решить проблему либо за счет поставщика газа, либо за свои деньги, чтобы потом требовать компенсацию.

По материалам Факти
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