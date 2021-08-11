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«Дія City»: какими будут налоговые условия в Украине (инфографика)

«Дія City»: какими будут налоговые условия в Украине (инфографика)

Глава Минцифры Михаил Федоров считает, что «Дія City» явяется одной из лучших налоговых систем в мире для IТ-компаний.

Об этом он заявил на своем Телеграм-канале.

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«Мы не ломаем то, что хорошо работает, мы предоставляем еще одну возможность комфортно вести свой бизнес и получать от этого удовольствие. С «Дія City» налоги для IT-компаний, по сравнению с общей системой налогообложения, станут меньше в 5 раз.

Делаем все, чтобы украинские технологические компании и стартапы оставались в своей стране, имели доступ к эффективным инструментам для роста и развития. А крутые продуктовые IT-компании мира выбирали Украину как страну со здоровой конкуренцией и крутыми возможностями. В свою очередь мы получим за это инвестиции и плюс к экономике. По подсчетам, «Дія City» поможет увеличить рост до 10% доли IT-индустрии в ВВП Украины.

Уверен, что с «Дія City» Украина станет мощным IT-хабом в восточной и центральной Европе. Спасибо Президенту и депутатам за поддержку. Уверен, что все получится», — написал Федоров.

Справка Finance.ua:

  • 11 августа Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667-ІХ, который парламент принял 15 июля 2021 года;
  • также Владимир Зеленский пообещал создать лучшие налоговые условия для IT-сектора.
По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

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