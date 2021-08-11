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Какие зарплаты предлагают украинским айтишникам за рубежом (инфографика)

Какие зарплаты предлагают украинским айтишникам за рубежом (инфографика)

ІТ-сфера – одна из самых быстрорастущих сфер в Украине, зарплаты радуют своей стабильностью, а поиск узкопрофильных специалистов может превратиться в настоящую «охоту» для специалистов HR-департаментов.

Об этом пишет grc.ua.

Несмотря на отличные, по сравнению с другими профсферами, условия, по данным аналитиков, ежегодно 5-7% украинских специалистов из сферы IT/телеком едут работать за границу. Возвращаются в страну единицы.

На кого работают? Большинство работодателей, которые предлагают украинским айтишникам работу за рубежом, – это компании-аутсорсеры, которые удаленно работают с иностранными заказчиками (49% объявлений), или рекрутеры, которые ищут специалистов по заказу иностранных компаний (32%). Но есть и прямые запросы на релокейт от международных компаний.

Компенсация для IT-специалиста, который выбирает работу за рубежом, колеблется от 40 тыс. грн до 250 тыс. грн. Уровень заработной платы зависит от страны, уровня профессионализма кандидата, опыта работы и «редкости» навыков.

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Чаще всего украинцы ищут ІТ-компании из Молдовы (4%), Армении (5%), Германии (7%), США (12%) и Кипра (21%). Есть вакансии также для тех, кто мечтает переехать в Польшу, Израиль, страны Балтики, но их значительно меньше.

В каких странах самые высокие зарплаты:

  • самая высокая компенсация для специалистов из сферы IT, мечтающих о переезде, – на Кипре. Средний оклад для айтишников на острове – около 135 тыс. грн. Начинающие специалисты могут рассчитывать на оклады от 95,6 тыс. грн (45% всех актуальных вакансий в категории IT/телеком на острове). Специалисты с опытом работы от шести лет могут рассчитывать на компенсацию от 249 тыс. грн (3% всех вакансий);
  • на втором месте по уровню заработных плат – Германия. Средний оклад для IT-специалистов в этой стране – около 110 тыс. грн. Можно получать и больше (от 161 тыс. грн), но таких вакансий всего 10%. Большинство предложений о работе (40%) предусматривает компенсацию от 67,2 до 100 тыс. грн, при этом переезд в Германию не обязателен. Чаще всего это удаленная работа на немецкую компанию, не имеющая целью переезд или переезд возможен по истечении испытательного срока (в таком случае заработная плата пересматривается);
  • на третьем месте среди стран с самыми высокими зарплатными предложениями для IT-специалистов на кадровом портале grc.ua – США. Средняя компенсация – около 105 тыс. грн/месяц. Здесь также возможны варианты сотрудничества – удаленно из Украины, работа по времени Нью-Йорка, Калифорнии или Далласа (заработная плата от 58 до 120 тыс. грн) или полноценный переезд в страну звездно-полосатого флага (17% от общего числа всех вакансий, которые предлагают работу украинским айтишникам в США);
  • четвертое место – у Армении. Средняя компенсация труда разработчика в стране – до 100 тыс. грн. Больше всего вакансий в зарплатном диапазоне от 60 до 85,9 тыс. грн (50%). По сравнению с киевскими мерками, это не самые высокие оклады, но в Армении их готовы платить даже новичкам без опыта работы или с минимальным опытом работы. Отличная возможность попробовать пожить за границей, набраться опыта и оценить свои силы.

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Меньше всего предлагают компании со штаб-квартирами в Молдове. Средняя компенсация, которую готовы платить молдавские работодатели, составляет около 45 тыс. грн. Чаще всего (67% всех вакансий региона) ищут не разработчиков, а специалистов по продажам в сфере IT. Разработчикам предлагают оклады от 56 тыс. грн (начальный уровень, минимальное знание английского языка, есть возможность работать удаленно из Украины).

По материалам Finance.UA
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