Какие зарплаты предлагают украинским айтишникам за рубежом (инфографика)

ІТ-сфера – одна из самых быстрорастущих сфер в Украине, зарплаты радуют своей стабильностью, а поиск узкопрофильных специалистов может превратиться в настоящую «охоту» для специалистов HR-департаментов.
Об этом пишет grc.ua.
Несмотря на отличные, по сравнению с другими профсферами, условия, по данным аналитиков, ежегодно 5-7% украинских специалистов из сферы IT/телеком едут работать за границу. Возвращаются в страну единицы.
На кого работают? Большинство работодателей, которые предлагают украинским айтишникам работу за рубежом, – это компании-аутсорсеры, которые удаленно работают с иностранными заказчиками (49% объявлений), или рекрутеры, которые ищут специалистов по заказу иностранных компаний (32%). Но есть и прямые запросы на релокейт от международных компаний.
Компенсация для IT-специалиста, который выбирает работу за рубежом, колеблется от 40 тыс. грн до 250 тыс. грн. Уровень заработной платы зависит от страны, уровня профессионализма кандидата, опыта работы и «редкости» навыков.
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Чаще всего украинцы ищут ІТ-компании из Молдовы (4%), Армении (5%), Германии (7%), США (12%) и Кипра (21%). Есть вакансии также для тех, кто мечтает переехать в Польшу, Израиль, страны Балтики, но их значительно меньше.
В каких странах самые высокие зарплаты:
Меньше всего предлагают компании со штаб-квартирами в Молдове. Средняя компенсация, которую готовы платить молдавские работодатели, составляет около 45 тыс. грн. Чаще всего (67% всех вакансий региона) ищут не разработчиков, а специалистов по продажам в сфере IT. Разработчикам предлагают оклады от 56 тыс. грн (начальный уровень, минимальное знание английского языка, есть возможность работать удаленно из Украины).
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