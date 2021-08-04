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Хакер Poly Network отказался от вознаграждения в $500 000 за возврат средств

Хакер Poly Network отказался от вознаграждения в $500 000 за возврат средств

Разработчики китайского межсетевого протокола Poly Network предложили похитившему у них $611 млн хакеру $500 000 вознаграждения за возврат средств. Однако взломщик от награды отказался.

Об этом сообщил основатель аналитической компании Elliptic Том Робинсон.

В своем обращении представители Poly Network поблагодарили хакера за «помощь в улучшении безопасности проекта» и выразили надежду, что он внесет свой вклад в дальнейшее развитие блокчейна.

Взломщик не принял вознаграждение компании, однако запросил пожертвования от широкой публики за то, что поступает правильно.

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Как отмечают в Forklog, на момент написания новости на кошелек хакера поступило $4780 в различных токенах.

Напомним, 10 августа межсетевой протокол Poly Network подвергся крупнейшей в истории индустрии атаке на блокчейны Ethereum, Binance Smart Chain и Polygon. Совокупный ущерб составил $611 млн в различных криптовалютах. Часть похищенных средств в USDT удалось заблокировать.

По материалам Forklog
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