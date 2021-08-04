0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

Хакеры, похитившие криптовалюты более чем на $600 млн, начали ее возвращать

Хакеры, похитившие криптовалюты более чем на $600 млн, начали ее возвращать

Хакеры, которые похитили у пользователей блокчейн-платформы Poly Network свыше 600 миллионов долларов в различных криптовалютах, начали добровольно возвращать украденные активы.

Об этом заявила сама Poly Network.

По последним данным платформы, злоумышленники уже вернули активов на 260 миллионов долларов. Осталось вернуть криптовалюты еще на 353 миллиона долларов.

Как передает Reuters, соучредитель аналитической фирмы Elliptic, которая специализируется на блокчейн-технологиях, Том Робинсон предполагает, что хакеры не нашли способов вывести похищенные активы. Поэтому и решили, что просто вернуть их будет безопаснее.

«Даже если вы можете украсть криптоактивы, их отмывание и обналичивание чрезвычайно сложная вещь из-за прозрачности блокчейна и широкого использования аналитики блокчейна финансовыми учреждениями», — сказал Робинсон.

Poly Network ранее призвала хакеров вернуть криптовалюту, заявив, что планирует подать в суд.

Согласно сообщениям Elliptic, человек, который утверждает, что совершил взлом, говорит, что сделал это «для развлечения» и хотел «выявить уязвимость», прежде чем другие смогут ею воспользоваться.

Предполагаемый хакер написал, что якобы «сразу планировал» вернуть токены, добавив: «Меня не очень интересуют деньги».

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.