Хакеры, похитившие криптовалюты более чем на $600 млн, начали ее возвращать

Хакеры, которые похитили у пользователей блокчейн-платформы Poly Network свыше 600 миллионов долларов в различных криптовалютах, начали добровольно возвращать украденные активы.
Об этом заявила сама Poly Network.
По последним данным платформы, злоумышленники уже вернули активов на 260 миллионов долларов. Осталось вернуть криптовалюты еще на 353 миллиона долларов.
Как передает Reuters, соучредитель аналитической фирмы Elliptic, которая специализируется на блокчейн-технологиях, Том Робинсон предполагает, что хакеры не нашли способов вывести похищенные активы. Поэтому и решили, что просто вернуть их будет безопаснее.
«Даже если вы можете украсть криптоактивы, их отмывание и обналичивание чрезвычайно сложная вещь из-за прозрачности блокчейна и широкого использования аналитики блокчейна финансовыми учреждениями», — сказал Робинсон.
Poly Network ранее призвала хакеров вернуть криптовалюту, заявив, что планирует подать в суд.
Согласно сообщениям Elliptic, человек, который утверждает, что совершил взлом, говорит, что сделал это «для развлечения» и хотел «выявить уязвимость», прежде чем другие смогут ею воспользоваться.
Предполагаемый хакер написал, что якобы «сразу планировал» вернуть токены, добавив: «Меня не очень интересуют деньги».
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