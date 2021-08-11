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В каких областях больше всего выросли тарифы и цены на продукты

В каких областях больше всего выросли тарифы и цены на продукты

Украинцы тратят на оплату коммунальных тарифов и еду значительную часть своих доходов. В Государственной службе статистики подсчитали, в каких областях Украины тарифы на коммуналку и цены на продукты питания выросли больше всего.

Больше всего тарифы в июле 2021 года, по сравнению с декабрем 2020, выросли:

  • в Херсонской области – на 24,4%;
  • Полтавской – 21,2%;
  • Кировоградской – 16,4%.
А вот минимальный рост тарифов – 5,4% – зафиксирован в Винницкой области.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков больше всего выросла в Киеве (10,7%), Сумской (10,4%) и Черкасской (9,9%) областях.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Отмечается, что в целом по Украине за соответствующий период тарифы выросли на 9,7%, а на продукты питания и безалкогольные напитки – на 8,6%.

Справка Finance.ua:

  • кстати, согласно данным Госстата, за год тарифы на водоснабжение выросли на 11%, на электроэнергию – на 36,6%, на природный газ – на 164,5%, а на отопление и горячую воду — на 13,9%;
  • согласно «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 годы», в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.
По материалам Finance.UA
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