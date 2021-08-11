В каких областях больше всего выросли тарифы и цены на продукты

Украинцы тратят на оплату коммунальных тарифов и еду значительную часть своих доходов. В Государственной службе статистики подсчитали, в каких областях Украины тарифы на коммуналку и цены на продукты питания выросли больше всего.

Больше всего тарифы в июле 2021 года, по сравнению с декабрем 2020, выросли:

в Херсонской области – на 24,4%;

Полтавской – 21,2%;

Кировоградской – 16,4%.

А вот минимальный рост тарифов – 5,4% – зафиксирован в Винницкой области.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков больше всего выросла в Киеве (10,7%), Сумской (10,4%) и Черкасской (9,9%) областях.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Отмечается, что в целом по Украине за соответствующий период тарифы выросли на 9,7%, а на продукты питания и безалкогольные напитки – на 8,6%.

Справка Finance.ua:

кстати, согласно данным Госстата, за год тарифы на водоснабжение выросли на 11%, на электроэнергию – на 36,6%, на природный газ – на 164,5%, а на отопление и горячую воду — на 13,9%;