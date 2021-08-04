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HSBC изменил прогноз по доллару: сколько будет стоить валюта США в конце года

HSBC изменил прогноз по доллару: сколько будет стоить валюта США в конце года

В ближайшие полгода американская валюта укрепится по отношению к большинству «коллег».

Cогласно прогнозу экспертов HSBC, к концу 2021-го курс евро к доллару составит 1,15 USD/EUR.

По мнению аналитиков, к декабрю 2021-го курс евро к доллару составит 1,15 USD/EUR, тогда как в предыдущем прогнозе банк ставил на 1,23 USD/EUR.

В I квартале 2022-го банк ожидает курса на уровне 1,14 USD/EUR (против 1,20, указанных в раннем прогнозе), а во II квартале следующего года прогнозирует курс 1,13 USD/EUR (ранее ожидалось 1,18).

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В ближайшие пару месяцев, по мнению аналитиков HSBC, курс доллара к евро составит 1,16 USD/EUR (против 1,23 ранее).

Свой новый прогноз эксперты объясняют достижением пика роста мировой экономики и перспективами ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Справка Finance.ua:

  • согласно прогнозу Министерства экономики, заложенном в бюджетной декларации на 2022 — 2024 гг., в 2021 году правительство ожидает, что среднегодовой курс будет на уровне 28 гривен за доллар. А в конце года составит 28,60 гривны. Детальный прогноз до 2024 мы писали тут;
  • Киевская школа экономики прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2022 году на 4,4%, в 2023 году — на 3,5%, а также изменение курса доллара.
По материалам Banker.ua
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