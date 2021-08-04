HSBC изменил прогноз по доллару: сколько будет стоить валюта США в конце года

В ближайшие полгода американская валюта укрепится по отношению к большинству «коллег».
Cогласно прогнозу экспертов HSBC, к концу 2021-го курс евро к доллару составит 1,15 USD/EUR.
По мнению аналитиков, к декабрю 2021-го курс евро к доллару составит 1,15 USD/EUR, тогда как в предыдущем прогнозе банк ставил на 1,23 USD/EUR.
В I квартале 2022-го банк ожидает курса на уровне 1,14 USD/EUR (против 1,20, указанных в раннем прогнозе), а во II квартале следующего года прогнозирует курс 1,13 USD/EUR (ранее ожидалось 1,18).
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В ближайшие пару месяцев, по мнению аналитиков HSBC, курс доллара к евро составит 1,16 USD/EUR (против 1,23 ранее).
Свой новый прогноз эксперты объясняют достижением пика роста мировой экономики и перспективами ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.
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