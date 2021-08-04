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АМКУ разрешил Dragon Capital купить торговую марку Трускавецкая

АМКУ разрешил Dragon Capital купить торговую марку Трускавецкая

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины Dragon Capital приобрести ряд предприятий по добыче и реализации минеральных природных вод «Трускавецкая».

Об этом сказано на сайте АМКУ.

Продавцом является украинская группа компаний IDS. Она входит в международную группу, которая считается одним из крупнейших игроков на рынке минеральных и питьевых вод.

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В АМКУ считают, что будущая сделка улучшит конкуренцию в отрасли, поскольку доля IDS уменьшится, а на рынок выйдет новый участник. Поэтому Dragon Capital получил разрешение на покупку.

«Dragon Capital Investments Limited не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса. Следовательно, участники концентрации осуществляют деятельность на разных (несмежных) товарных рынках», — сказано в сообщении АМКУ.

При этом в портфеле продавца остается бизнес по добыче и реализации минеральных природных и питьевых вод под торговыми марками «Моршинская», «Миргородская», Borjomi, Aqua Life и Hemp Water.

По материалам УБР
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