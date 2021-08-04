АМКУ разрешил Dragon Capital купить торговую марку Трускавецкая

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины Dragon Capital приобрести ряд предприятий по добыче и реализации минеральных природных вод «Трускавецкая».

Об этом сказано на сайте АМКУ.

Продавцом является украинская группа компаний IDS. Она входит в международную группу, которая считается одним из крупнейших игроков на рынке минеральных и питьевых вод.

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В АМКУ считают, что будущая сделка улучшит конкуренцию в отрасли, поскольку доля IDS уменьшится, а на рынок выйдет новый участник. Поэтому Dragon Capital получил разрешение на покупку.

«Dragon Capital Investments Limited не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса. Следовательно, участники концентрации осуществляют деятельность на разных (несмежных) товарных рынках», — сказано в сообщении АМКУ.

При этом в портфеле продавца остается бизнес по добыче и реализации минеральных природных и питьевых вод под торговыми марками «Моршинская», «Миргородская», Borjomi, Aqua Life и Hemp Water.