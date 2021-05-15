0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 238 0

Dragon Capital приобрела логистический комплекс под Киевом

Dragon Capital приобрела логистический комплекс под Киевом

Компания UCPIH Ltd, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению офисно-логистического комплекса Амтел в с. Белогородка Киевской области.

Площадь комплекса – 100 208 кв. м, продавец – международная девелоперская компания Amtel Properties, сообщили в Dragon Capital.

«Логистический комплекс класса А расположен непосредственно на фасаде трассы T1012, между Одесской и Житомирской трассами в 6 км от кольцевой дороги Киева», – сказано в сообщении.

«Мы рады объявить о приобретении 11-го логистического комплекса к нашему портфелю складской недвижимости, – заявил Владимир Тимочко, управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital. – Комплекс Амтел станет крупнейшим объектом в нашем портфеле, а его приобретение позволит нарастить площадь складов под нашим управлением на правом берегу Днепра до 294 тыс. кв. м, и в целом в Украине – до 391 тыс. кв. м».

По словам Тимочко, эта инвестиция подтверждает веру группы компаний в перспективность сектора складской и промышленной недвижимости в Украине. В частности, Dragon Capital планирует продолжать инвестиционную активность в этом секторе, в том числе через реализацию индустриальных парков Е40 в Киеве и М10 во Львове. В этом году планируется начало строительства первых очередей этих проектов площадью 25 500 кв. м и 14 500 кв. м соответственно.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.