Dragon Capital приобрела логистический комплекс под Киевом

Компания UCPIH Ltd, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению офисно-логистического комплекса Амтел в с. Белогородка Киевской области.
Площадь комплекса – 100 208 кв. м, продавец – международная девелоперская компания Amtel Properties, сообщили в Dragon Capital.
«Логистический комплекс класса А расположен непосредственно на фасаде трассы T1012, между Одесской и Житомирской трассами в 6 км от кольцевой дороги Киева», – сказано в сообщении.
«Мы рады объявить о приобретении 11-го логистического комплекса к нашему портфелю складской недвижимости, – заявил Владимир Тимочко, управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital. – Комплекс Амтел станет крупнейшим объектом в нашем портфеле, а его приобретение позволит нарастить площадь складов под нашим управлением на правом берегу Днепра до 294 тыс. кв. м, и в целом в Украине – до 391 тыс. кв. м».
По словам Тимочко, эта инвестиция подтверждает веру группы компаний в перспективность сектора складской и промышленной недвижимости в Украине. В частности, Dragon Capital планирует продолжать инвестиционную активность в этом секторе, в том числе через реализацию индустриальных парков Е40 в Киеве и М10 во Львове. В этом году планируется начало строительства первых очередей этих проектов площадью 25 500 кв. м и 14 500 кв. м соответственно.
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