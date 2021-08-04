Проезд с начала года подорожал на 17%: в каких городах платят больше (инфографика)

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних ценах на проезд в областях Украины за декабрь 2020 – июль 2021 года. Тарифы на проезд в городском транспорте выросли за семь месяцев на 17,2% – с 5,5 гривен до 6,5 гривен.
Об этом свидетельствует статистика Госстата.
По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда во Львовской области, где билет подорожал на 42,9% с 7,0 гривен до 10 гривен.
Далее идут Ивано-Франковская область, где билет подорожал на 43,0% с 6,0 гривен до 8,6 гривен и Киев, где стоимость осталась на уровне 8,0 гривен.
Самая низкая стоимость проезда в Волынской, Сумской (3,0 гривен) и Херсонской областях (2,5 гривен). Данные по Закарпатской области отсутствуют.
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