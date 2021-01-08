0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 97 0

В Раде зарегистрировали законопроект, который должен искоренить старые маршрутки

В Раде зарегистрировали законопроект, который должен искоренить старые маршрутки

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4583 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно общественно значимых услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом”, цель которого – покончить со старыми маршрутками в городском транспорте.

“В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, цель которого – покончить со старыми маршрутками в городском транспорте. Принятие этого законопроекта даст возможность наконец-то требовать от перевозчиков качества и оставить в прошлом старые и разваливающиеся автобусы”, – написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

По его словам, для этого будет изменен подход, и предлагается вместо не всегда прозрачных конкурсов на маршруты начать закупать транспортную услугу через ProZorro.

“И что важно – города сами смогут определять цену и справедливо платить за обслуженные километры. Этим мы заканчиваем дискриминацию льготников, так как перевозчик уже получает деньги за километры. Ключевое слово – километры, а не “собранные деньги с пассажиров”, – отметил министр.

Он добавил, что такой подход также даст возможность требовать от перевозчиков не только обслуживания пассажиров на комфортных автобусах, но и установка трекеров и валидаторов для электронной оплаты.

Так, согласно тексту законопроекта, общественно важные услуги по перевозке пассажиров должны осуществляться автобусами, которые приспособлены для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

“Проектом Закона предлагается установить принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры, который распространяется на всех лиц, заинтересованных в получении таких услуг; внедрить систему предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров по автомобильным маршрутам, линиям, маршрутам городского электрического транспорта, а также систему получения платы за такие услуги и финансового возмещения, выплачиваемая перевозчикам общественно важных услуг; установить новые меры воздействия на перевозчиков и нормы, которые будут регулировать все аспекты деятельности по системе предоставления общественно важных услуг по перевозке пассажиров; гармонизировать условия конкурентоспособности среди различных видов перевозок внутри государства”, – говорится в пояснительной записке.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.