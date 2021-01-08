В Раде зарегистрировали законопроект, который должен искоренить старые маршрутки

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4583 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно общественно значимых услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом”, цель которого – покончить со старыми маршрутками в городском транспорте.

“В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, цель которого – покончить со старыми маршрутками в городском транспорте. Принятие этого законопроекта даст возможность наконец-то требовать от перевозчиков качества и оставить в прошлом старые и разваливающиеся автобусы”, – написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

По его словам, для этого будет изменен подход, и предлагается вместо не всегда прозрачных конкурсов на маршруты начать закупать транспортную услугу через ProZorro.

“И что важно – города сами смогут определять цену и справедливо платить за обслуженные километры. Этим мы заканчиваем дискриминацию льготников, так как перевозчик уже получает деньги за километры. Ключевое слово – километры, а не “собранные деньги с пассажиров”, – отметил министр.

Он добавил, что такой подход также даст возможность требовать от перевозчиков не только обслуживания пассажиров на комфортных автобусах, но и установка трекеров и валидаторов для электронной оплаты.

Так, согласно тексту законопроекта, общественно важные услуги по перевозке пассажиров должны осуществляться автобусами, которые приспособлены для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

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“Проектом Закона предлагается установить принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры, который распространяется на всех лиц, заинтересованных в получении таких услуг; внедрить систему предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров по автомобильным маршрутам, линиям, маршрутам городского электрического транспорта, а также систему получения платы за такие услуги и финансового возмещения, выплачиваемая перевозчикам общественно важных услуг; установить новые меры воздействия на перевозчиков и нормы, которые будут регулировать все аспекты деятельности по системе предоставления общественно важных услуг по перевозке пассажиров; гармонизировать условия конкурентоспособности среди различных видов перевозок внутри государства”, – говорится в пояснительной записке.