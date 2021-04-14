Кличко обещает, что Киев избавится от маршруток через два-три года

Киев избавится от маршруток через два-три года, заявил городской голова украинской столицы Виталий Кличко. Сейчас власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он «выполняет свою функцию», пояснил мэр.
«Маршрутки мы запретить не можем, они выполняют свою функцию. Но мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров. И это один из путей, с помощью которого мы можем выжать маршрутки из нашего города», — сказал Кличко в интервью Радио НВ.
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Также мэр Киева отчитался о закупке более 300 автобусов и более 100 трамваев «за последние несколько лет».
В середине января в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает новую модель общественного транспорта, в соответствии с которой использование маршруток станет неприемлемым.
О том, что в Украине может появиться новая модель общественного транспорта без маршруток, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял еще в мае 2020 года. Тогда он сообщил, что профильное министерство уже инициировало соответствующий законопроект.
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