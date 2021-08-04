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Перевозчики начали снижать цены на проезд в маршрутках под Киевом

Перевозчики начали снижать цены на проезд в маршрутках под Киевом

В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте, которые, по оценкам, в течение 2021 года были повышенными.

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

«Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, который учитывает экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные предоставляющие услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы», — отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Стоимость проезда снизили в таких направлениях:

  • Вишневое — Киев;
  • Боярка — Киев;
  • Васильков — Киев;
  • Кривое Озеро — Киев;
  • Ирпень — Киев;
  • Чабаны — Киев;
  • Петровское — Киев;
  • Крюковщина — Киев А С Киев;
  • Крюковщина — Киев А С Южная.

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6 августа глава области провел встречу с перевозчиками, во время которой предварительно договорились о снижении тарифов, где повышения происходили в течение этого года. Там заявили, что повышение тарифов на проезд в маршрутках не должно превышать 18% в 2021.

По материалам Finance.UA
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