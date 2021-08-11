Audi представила электромобиль-трансформер будущего Skysphere (фото, відео)

Компания Audi представила концепт роскошного электромобиля будущего — родстер класса люкс Audi Skysphere. Как поясняет сама компания, это «новое представление Audi о прогрессивной роскоши».

Концепт Audi Skysphere представляет собой электрический двухдверный кабриолет. Его очертания демонстрируют черты будущего дизайна Audi.

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Одной из «изюминок» автомобиля стала изменяемая колесная база. Электродвигатели и механизм, управляющий элементами кузова и рамы, позволяют изменять колесную базу и габаритную длину автомобиля на 250 миллиметров. Одновременно с этим регулируется дорожный просвет в пределах 10 миллиметров.

В спортивном режиме с уменьшенной колесной базой 4,94-метровый электрический родстер получил повышенную маневренность за счет подруливания задней оси.

В автономном режиме движения Skysphere становится 5,19-метровым электромобилем повышенного комфорта с максимальным пространством для ног и дополнительными сервисами интегрированной цифровой экосистемы. В этом режиме рулевое колесо и педали скрываются в специальной нише. Водитель может выбирать режим движения нажатием кнопки.

Audi Skysphere приводится в движение электродвигателем, установленным на задней оси. Мощность — 465 кВт (632 л. с.), крутящий момент — 750 Н·м. В результате родстер массой 1800 килограммов разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за четыре секунды.