Audi готовит полностью электрический кабриолет, видео

Следующие несколько недель будут довольно загруженными для Audi, так как они пообещали представить три концептуальные модели на автосалоне в Мюнхене в сентябре. Компания уже публиковала изображения одной из них – Audi Grand Sphere, а теперь намекает на вторую – Audi Skysphere, которая представляет собой большой кабриолет на электричестве, пише sud.

Эти три модели призваны показать электрическое будущее бренда – как эстетически, так и технически. Как известно, Audi прекратит разработку двигателей внутреннего сгорания в 2026 году, поэтому эти концепты являются «демонстрацией технологий», главной из которых является их автономная силовая установка.

Из представленных эскизов и видео видно, что Audi Skysphere – это концептуальный кабриолет, одновременно престижный и спортивный. Огромная передняя крышка, ветровое стекло и удаленная задняя часть придают ему спортивный вид, а короткие моменты выделяют электрический силовой агрегат. Передняя оптика очень тонкая и острая, а решетка радиатора окружена большим количеством светодиодов.

Пока Audi не объявила о технических деталях модели, заявив лишь, что это «трансформирующийся спортивный автомобиль, который может всего за секунды превратиться в комнату отдыха благодаря своей автономной системе вождения».

Во всей красе Audi Skysphere будет представлена ​​10 августа в дизайн-студии компании в Малибу (США). А ее публичное выступление состоится всего через 2 дня на конкурсе дизайнеров в Пеббл-Бич (Калифорния).