Samsung запатентовала камеру смартфона с плавающими датчиками

Компания Samsung зарегистрировала новый патент, в котором описала смартфон с подвижной камерой.
В документах описана система камер с вполне стандартным дизайном, размещенная горизонтальным образом, но она оснащается переменной диафрагмой.
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Камеры в этом массиве могут двигаться, формируя треугольник. Основной датчик находится посередине и может спускаться вниз от оригинальной позиции. В то же самое время ультраширик и телефотокамеры двигаются в левую и правую стороны.
У каждого модуля камеры есть два отверстия, и у каждого из них своя апертура. В теории, смена позиции модулей может менять апертуру камер. Когда массив в форме треугольника, каждая камера установлена на минимальную диафрагму.
Подобная камера сможет захватывать больше света, а значит качество фотографий при слабом освещении улучшится.
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