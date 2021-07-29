Realme поставила рекорд и стала самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире

Компания Realme объявила о преодолении рубежа в 100 млн пользователей. Аналитическая компания Strategy Analytics подтвердила в своём исследовании, что это не только важный рубеж для компании, но и рекорд мирового уровня.
По данным Strategy Analytics, компания Realme стала самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. Она достигла 100 миллионов поставок быстрее всех брендов в истории мирового рынка смартфонов. Бренд был запущен в 2018 году, а продажа 100-миллионного смартфона состоялась в июле 2021 года.
График: Strategy Analytics
Исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон пояснил: «Realme — это самый быстрый бренд, когда-либо поставлявший в общей сложности 100 миллионов смартфонов по всему миру. Realme потребовалось всего 37 месяцев, чтобы отгрузить смартфоны с нуля до 100 миллионов. Это быстрее, чем Apple, Samsung, Nokia, Huawei, Xiaomi или любой другой крупный бренд смартфонов за последнюю четверть века».
Рост продаж смартфонов Realme во всём мире был в значительной степени обусловлен Китаем и Индией.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Полиция получила крупную партию популярных в Украине кроссоверов (фото)Вчера, 11:35 - 2356 18
Накопительная пенсия: Марченко объяснил нюансыВчера, 09:00 - 1623 9
В Украине хотят сократить сроки введения второй дозы COVID-вакцинВчера, 14:25 - 984 8
Сколько биогазовых станций за год ввели в эксплуатацию в УкраинеВчера, 13:41 - 394 5
Украинским заробитчанам платят в Польше более 70 тысячВчера, 14:41 - 1608 3
Полиция получила крупную партию популярных в Украине кроссоверов (фото)Вчера, 11:35 - 2356 18
В августе некоторые пенсионеры получат повышенные пенсииВчера, 16:00 - 2063
Накопительная пенсия: Марченко объяснил нюансыВчера, 09:00 - 1623 9
Украинским заробитчанам платят в Польше более 70 тысячВчера, 14:41 - 1608 3
ЕС хочет, чтобы Украина прекратила выдавать по два загранпаспортаВчера, 10:14 - 1382 1
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбитуВчера, 11:11 - 157 2
В Украине провели испытания беспилотника BayraktarПозавчера, 09:47 - 218
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 865 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1144 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1738 7