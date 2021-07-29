Realme поставила рекорд и стала самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире

Компания Realme объявила о преодолении рубежа в 100 млн пользователей. Аналитическая компания Strategy Analytics подтвердила в своём исследовании, что это не только важный рубеж для компании, но и рекорд мирового уровня.

По данным Strategy Analytics, компания Realme стала самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. Она достигла 100 миллионов поставок быстрее всех брендов в истории мирового рынка смартфонов. Бренд был запущен в 2018 году, а продажа 100-миллионного смартфона состоялась в июле 2021 года.



График: Strategy Analytics

Исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон пояснил: «Realme — это самый быстрый бренд, когда-либо поставлявший в общей сложности 100 миллионов смартфонов по всему миру. Realme потребовалось всего 37 месяцев, чтобы отгрузить смартфоны с нуля до 100 миллионов. Это быстрее, чем Apple, Samsung, Nokia, Huawei, Xiaomi или любой другой крупный бренд смартфонов за последнюю четверть века».

Рост продаж смартфонов Realme во всём мире был в значительной степени обусловлен Китаем и Индией.