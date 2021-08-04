«Работай в Украине»: министр инфраструктуры анонсировал кадровый проект

Министерство инфраструктуры Украины готовит проект «Работай в Украине» для повышения стандартов работы в инфраструктурных отраслях.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Проект приурочен к 30-летию Независимости Украины и будет касаться реформирования образования, госсервисов, системы оплаты труда, соцгарантий, карьерных возможностей.

«Сейчас у нас есть десятки тысяч украинцев, которые вместо заработка в Польше или Италии выбирают работу дома. Украине нужны новые строители: мостовики, железнодорожники, дорожники, портовики и тому подобное. Поэтому к 30-летию Независимости мы готовим масштабный проект «Работай в Украине», — заявил Кубраков.

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Также по его данным, в рамках проекта «Дороги и работа» за полтора года удалось привлечь 35 000 дорожников.