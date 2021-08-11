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Каждая четвертая компания в Польше нанимает украинцев

Каждая четвертая компания в Польше нанимает украинцев

В Польше каждая четвертая компания планирует трудоустроить украинских заробитчан в течение года. До пандемии COVID-19 каждая десятая компания в стране нанимала украинцев. Одна из главных причин роста — положительный опыт работы украинцев в Польше.

Об этом сообщает inPoland.

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Каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинским работникам.

Отмечается, что показатели выросли на 3% по сравнению с прошлым опросом, об этом свидетельствуют данные «Барометра польского рынка труда» — социсследования, которое проводила компания «Personnel Service».

При этом в большей части компаний (49%) говорят, что они нейтрально относятся к работникам из нашей страны, а негативно настроены всего 8% предпринимателей.

По материалам Зеркало Недели
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