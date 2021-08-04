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Более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии – около 10%

Более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии – около 10%

По неофициальным данным, половина украинцев, работающих за границей, не имеют официального трудоустройства.

О результатах такой работы рассказал председатель Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Пока нет точной информации о количестве украинцев, работающих за рубежом, и, по мнению эксперта, на сегодня в целом от 3 до 5 млн наших граждан имеют работу в других странах. Из них примерно половина работают нелегально, однако количество работников, которые устраиваются на работу официально за рубежом, постепенно увеличивается.

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По словам Василия Воскобойника, соотношение легальных и нелегальных работников зависит от конкретной страны. Например, в такой стране, как Польша, более 60 процентов украинцев работают официально. А в Германии наоборот — около 90 процентов работников из Украины трудоустроены нелегально.

Как сообщил эксперт, такие цифры мы имеем ввиду того, что даже в своей стране большое количество людей работают нелегально.

«По оценке инспекции труда Украины, у нас 20 процентов трудоспособного населения работает нелегально. И когда украинцы работают неофициально в своей стране, они не понимают, почему они так же не могут работать и за рубежом. На данный момент государство Украина никоим образом не регулирует рынок международного трудоустройства», — заявил Воскобойник.

Также эксперт сообщил, что многие украинцы наталкиваются на мошенников, которые обещают официальное трудоустройство за рубежом.

Справка Finance.ua:

  • средняя предлагаемая заработная плата в Польше составляет 58 тыс. грн. Для сравнения — средняя зарплата в Украине в мае составила чуть более 17 тыс. грн.
  • больше всего открытых вакансий для заробитчан из Украины в таких сферах: IT (15% всех вакансий категории «Работа в Польше»). Кстати, компенсация IT-специалистов — одна из самых высоких в стране (средняя заработная плата составляет более 94 тыс. грн); на втором месте по количеству вакансий — предложения для рабочего персонала (13%). Компенсация может составлять 51 тыс. грн.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам УНН
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