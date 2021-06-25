Работа в Польше. 5 самых востребованных специалистов

Средняя предлагаемая заработная плата в Польше составляет 58 тыс. грн. Для сравнения – средняя зарплата в Украине в мае составила чуть более 17 тыс. грн.

Об этом сообщают аналитики grc.ua.

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На какую зарплату рассчитывают работники:

51% заробитчан рассчитывает на компенсацию от 36 тыс. грн. Больше всего вакансий для таких сотрудников – сезонная работа в сфере сельского хозяйства и работа для рабочего персонала;

еще 19% рассчитывают на компенсацию от 57,5 тыс. грн. Чаще всего это предложения работы в логистике, пищевом производстве, мебельной отрасли, производстве бытовой техники и строительстве;

на еще большую компенсацию могут рассчитывать представители младшего и среднего медицинского персонала. Их компенсация начинается от 100 тыс. грн (9% актуальных вакансий в Польше);

7% кандидатов могут рассчитывать на компенсацию от 120 тыс. грн. Это IT-специалисты, узкопрофильные врачи, врачи общей практики, рекламисты, маркетологи, инженеры и другие высококвалифицированные специалисты.

Больше всего открытых вакансий для заробитчан из Украины в таких сферах:

IT (15% всех вакансий категории «Работа в Польше»). Кстати, компенсация IT-специалистов – одна из самых высоких в стране (средняя заработная плата составляет более 94 тыс. грн);

на втором месте по количеству вакансий – предложения для рабочего персонала (13%). Компенсация может составлять 51 тыс. грн;

на третьем месте по количеству вакансий – сфера продаж (12%), средняя заработная плата категории – одна из самых низких в Польше (23,7 тыс. грн);

также, польские работодатели активно ищут работников в сфере сельского хозяйства (12% вакансий) и на строительство (11%);

еще 15% вакансий из Польши предлагают удаленный формат работы. Вакансии преподавателей английского языка и менеджеров в школы. Средняя заработная плата специалистов этой категории составляет 18 130 грн/месяц. Так, например, международная образовательная онлайн-платформа ищет менеджеров и преподавателей со знанием польского, итальянского и английского языков.

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