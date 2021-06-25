Работа в Польше. 5 самых востребованных специалистов

Средняя предлагаемая заработная плата в Польше составляет 58 тыс. грн. Для сравнения – средняя зарплата в Украине в мае составила чуть более 17 тыс. грн.
Об этом сообщают аналитики grc.ua.
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На какую зарплату рассчитывают работники:
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