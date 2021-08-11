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Федоров назвал самые актуальные электронные услуги среди украинцев

Федоров назвал самые актуальные электронные услуги среди украинцев

Украинцы назвали оплату коммунальных платежей онлайн самой актуальной электронной услугой в Украине.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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«В апреле мы заказывали социологическое исследование касательно государственных услуг. Оценивали удовлетворённость украинцев процессом получения, скорости и других важных критериев. Один из вопросов звучал таким образом: „Какие из государственных услуг являются наиболее актуальными для вас в электронном формате?“», — пише Федоров.

По его словам, наиболее актуальной услугой оказалась оплата коммунальных услуг.

«Конечно, все это делают каждый месяц. Но сейчас компании — поставщики услуг, банки делают все, чтобы сделать данный процесс максимально простым. С другой стороны, я сам постоянно сталкиваюсь с проблемой отсутствия быстрой синхронизации данных между кабинетами поставщиков и банками. Оплатил услуги, где-то это отобразилось, где-то нет, нужно достаточно много времени», — добавил министр.


Таблица: t. me/zedigital

По материалам Finance.UA
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