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Количество электронных услуг в Украине существенно возрастет через три месяца - Шмыгаль

Количество электронных услуг в Украине существенно возрастет через три месяца - Шмыгаль

Через три месяца благодаря введению режима «без бумаг» количество е-услуг в Украине существенно возрастет.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook

«Президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажную справку, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах. Благодаря режиму „без бумаг“ количество е-услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая будет окончательно уничтожена. Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений», — сказано в сообщении.

Напомним, 17 июня законопроект прошел первое чтение.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украина войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

Верховная Рада приняла законопроект № 5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

Справка Finance.ua:

  • Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг 6 августа;
  • закон вводит новые термины — «электронная публичная услуга», «автоматический режим предоставления публичной электронной услуги», «комплексная электронная публичная услуга», «система электронного взаимодействия электронных ресурсов», а также другие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.

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По материалам Економічна Правда
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