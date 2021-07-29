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Кабмин готовится продлить действие ПСО на рынке электроэнергии до мая 2022-го

Кабмин готовится продлить действие ПСО на рынке электроэнергии до мая 2022-го

Кабинет Министров намерен продлить действие положения о возложении спецобязательств (ПСО) на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, которое было утверждено постановлением правительства от 5 июня 2019 года.

Правительство планирует продлить положение до 30 апреля 2022 года, что следует из проекта постановления, которые имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина».

Следовательно, это может значит, что на этот период будет продолжена практика субсидирования определенных категорий бытовых потребителей.

Документ предполагает, что поставщики универсальных услуг до 15 августа должны заключить договоры о предоставлении услуг ПСО по обеспечению доступности электричества для бытовых потребителей поставщиком универсальных услуг и «ГарПоком». Речь идет о ГП «Гарантированный покупатель», НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго» и операторах системы распределения.

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Указанные компании должны до 30 августа этого года обеспечить куплю-продажу на электронных аукционах ресурса, необходимого для выполнения ПСО перед населением в сентябре 2021-го.

Кроме того, «Укргидроэнерго» обязано до 27 августа проавансировать «ГарПоку» 2 млрд грн на услугу по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

Предполагается, что действующий механизм ПСО продлится как минимум до ноября 2021 года. В частности, это обяжет «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» продавать «ГарПоку» ресурс для нужд населения в сентябре-октябре по ранее утвержденным заниженным ценам — 150 грн/МВт·ч и 10 грн/МВт·ч соответственно.

Со своей стороны, «Гарантированный покупатель» обязан продать дополнительные объемы поставщикам универсальных услуг, согласно действующим до принятия постановления договорам, на сентябрь и октябрь этого года.

По материалам УБР
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