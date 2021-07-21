Тарифы на электроэнергию Кабмин определит ко Дню Независимости

Кабинет министров Украины до 24 августа должен определить размер тарифов на электроэнергию для различных слоев населения. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров во время брифинга.

«От имени Президента хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще. Это принципиальная позиция Владимира Зеленского. Он понимает, что есть слои населения, которым даже нынешние тарифы велики и непосильны», — сказал Никифоров.

По его словам, сейчас правительство и НКРЭКУ прорабатывают систему оплаты за электроэнергию и цены.

«СНБО выделила на это определенное время. Я думаю, что ко Дню Независимости, скорее всего раньше, но точно ко Дню Независимости увидим, кто и сколько должен платить», — сказал Никифоров.

Кабинет министров Украины продлил действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией и оставил до 31 августа ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-час.

Совет национальной безопасности и обороны Украины видит признаки монополии на энергетическом рынке в Украине и готов в случае возникновения угроз национальной безопасности вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации.

1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона «О рынке электрической энергии», принятого в 2017 году.

Несмотря на открытие рынка, его регулирование со стороны правительства продолжилось, чтобы избежать роста тарифов для населения.

Однако, с 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятое якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго.