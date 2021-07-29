Украинским заробитчанам платят в Польше более 70 тысяч

В Польше для украинцев открыли тысячи вакансий. Без высшего образования заробитчанам готовы платить более 70 тыс. грн. Такую зарплату предлагают дальнобойщикам.

Это следует из данных кадрового портала work.ua.

К примеру, в Познани ищут водителя-международника на зарплату до 75 тыс. грн. Главное требование: наличие категории С+Е.

“География перевозок – западная Европа. Автопарк состоит из автомобилей MERCEDES и DAF, отвечающих экологической норме EURO-6. Каденции: 2 месяца/1 месяц”, – говорится в объявлении.

Другая компания ищет дальнобойщика на зарплату в 72 тыс. грн. Также на достойные зарплаты могут рассчитывать рабочие на стройку.

Так, рабочий для сборки каркасных домов в Польше может получать 65 тыс. грн. “Ищу рабочих или целые бригады для сборки каркасных домов в Польше. Обеспечиваем бесплатное жилые и гарантируем хорошую зарплату! Делаем рабочую визу”, – говорится в объявлении.

Требования: возраст не старше 56 лет, опыт работы не меньше года в Украине и не меньше 3 месяцев в Eвропе.

Зарплата 400 евро, ставка и 58 евро в день, что в эквиваленте 2140-2200 евро в месяц. График работы 3 месяца через 1 и 5/2 (недель) (это самый удобный для фирмы).

Справка Finance.ua: