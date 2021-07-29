0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 335 0

Украинским заробитчанам платят в Польше более 70 тысяч

Украинским заробитчанам платят в Польше более 70 тысяч

В Польше для украинцев открыли тысячи вакансий. Без высшего образования заробитчанам готовы платить более 70 тыс. грн. Такую зарплату предлагают дальнобойщикам.

Это следует из данных кадрового портала work.ua.

К примеру, в Познани ищут водителя-международника на зарплату до 75 тыс. грн. Главное требование: наличие категории С+Е.

“География перевозок – западная Европа. Автопарк состоит из автомобилей MERCEDES и DAF, отвечающих экологической норме EURO-6. Каденции: 2 месяца/1 месяц”, – говорится в объявлении.

Другая компания ищет дальнобойщика на зарплату в 72 тыс. грн. Также на достойные зарплаты могут рассчитывать рабочие на стройку.

Так, рабочий для сборки каркасных домов в Польше может получать 65 тыс. грн. “Ищу рабочих или целые бригады для сборки каркасных домов в Польше. Обеспечиваем бесплатное жилые и гарантируем хорошую зарплату! Делаем рабочую визу”, – говорится в объявлении.

Требования: возраст не старше 56 лет, опыт работы не меньше года в Украине и не меньше 3 месяцев в Eвропе.

Зарплата 400 евро, ставка и 58 евро в день, что в эквиваленте 2140-2200 евро в месяц. График работы 3 месяца через 1 и 5/2 (недель) (это самый удобный для фирмы).

Справка Finance.ua:

  • Польша изменила правила въезда, обязав всех приезжих заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде.
По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.