Польша изменила правила въезда

Польша обязала всех приезжих заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде.

Такое нововведение будет действовать с субботы, пишет «Европейская правда».

Ранее документ, помогающий польскому Минздраву находить инфицированных Covid-19, можно было заполнять на бумаге.

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С субботы бумажные карточки будут действительны только при отсутствии доступа к электронной системе. Цель электронной формы — помочь уменьшить быстрое распространение вируса.

В форме необходимо указать следующую информацию:

— страна;

— номер рейса;

— контактные данные;

— где начиналось путешествие;

— дата прибытия, имя и фамилия;

— номер PESEL или документ, удостоверяющий личность;

— есть ли у путешественника сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест;

— адреса всех мест, где человек собирается остановиться в Польше в течение первых 14 дней: отель, семейный дом, курорт и т. п.

Электронная форма, которую необходимо заполнить перед отправлением, по ссылке.

Справка Finance.ua:

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