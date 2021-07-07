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Польша изменила правила въезда

Польша изменила правила въезда

Польша обязала всех приезжих заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде.

Такое нововведение будет действовать с субботы, пишет «Европейская правда».

Ранее документ, помогающий польскому Минздраву находить инфицированных Covid-19, можно было заполнять на бумаге.

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С субботы бумажные карточки будут действительны только при отсутствии доступа к электронной системе. Цель электронной формы — помочь уменьшить быстрое распространение вируса.

В форме необходимо указать следующую информацию:
— страна;
— номер рейса;
— контактные данные;
— где начиналось путешествие;
— дата прибытия, имя и фамилия;
— номер PESEL или документ, удостоверяющий личность;
— есть ли у путешественника сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест;
— адреса всех мест, где человек собирается остановиться в Польше в течение первых 14 дней: отель, семейный дом, курорт и т. п.

Электронная форма, которую необходимо заполнить перед отправлением, по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Польша на треть увеличила количество вакансий для украинских заробитчан:
  • среди наиболее востребованных специальностей: врачи, плиточники, специалисты по автоматике, кровельщики, слесари, техники-программисты.
По материалам Европейская правда
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