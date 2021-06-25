Конкуренция между странами Европы за украинских заробитчан будет расти - эксперты

С каждым годом конкуренция за трудового мигранта из Украины между странами Европы будет расти. Пока Польша остается привлекательным местом для мигрантов из Украины благодаря либеральному миграционному законодательству.

Об этом шла речь во время презентации результатов опроса «Иностранный работник во время пандемии», проведенного в апреле-мае этого года польским агентством по трудоустройству EWL Group и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета среди иностранных трудовых мигрантов в РП, из которых более 90% являются украинцами.

Согласно исследованию, с постепенным ослаблением в Европе коронавирусных ограничений в Польше растет процент тех иностранцев, которые ищут для себя новые направления трудовой миграции. В частности, с октября прошлого года с 19% до 31% выросло количество тех, кто ищет место работы в других странах.

По результатам опроса, больше всего трудовые мигранты хотели бы поехать работать в Германию (51%), Чехию (26%), США (25%) и Канаду (23%), или же остаться в Польше (48%). В десятку самых популярных направлений миграции вошли также скандинавские страны, такие как Норвегия (21%), Швеция или Финляндия (17%). При этом Финляндия лишь недавно появилась на рынке трудоустройства, но благодаря политике правительства уже стала одним из важных направлений для трудовых мигрантов.

Как подчеркнул во время презентации PR-менеджер EWL Анатолий Зимнин, «размораживание» экономик стран Запада способствует тому, что многие украинцы ищут новые места работы.

По его словам, Польше трудно конкурировать с развитыми странами Запада по уровню зарплаты, но она может конкурировать либеральным миграционным законодательством для иностранцев, которое Польша первой из стран ЕС ввела более 10 лет назад. Он также отметил, что положительными факторами для Польши является низкий уровень безработицы, а также широкий рынок труда, где есть много свободных мест для украинцев.

Зимнин отметил, что еще пять лет назад иностранцы на польском рынке труда составляли 1−2%, а сейчас эта цифра выросла до 6−7%. Тем не менее, Польша все еще отстает в этом компоненте от развитых стран Запада, где доля иностранных трудовых мигрантов составляет более 12%.

«Сейчас на минимальную зарплату в Польше уже сложно найти работников из Украины», — констатировал Зимнин.

Он добавил: ежегодно в Польше растет минимальная почасовая оплата труда. По планам правительства Польши, в следующем году она снова вырастет на 7−8%.

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