Финансовый регулятор США хочет контролировать криптовалюту

Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США нуждается в дополнительных полномочиях по регулированию рынка криптовалюты.

Об этом заявил глава данного финансового регулятора Гэри Генслер, выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

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«Этот класс активов связан с мошенничеством, жульничеством и злоупотреблениями в отдельных случаях», — констатировал он. Генслер призвал Конгресс США предоставить комиссии «дополнительные полномочия», чтобы пресекать «обход норм» путем транзакций с криптовалютой.

По словам главы комиссии, «в настоящее время не хватает защиты инвесторов» в сфере применения криптовалюты. «Честно говоря, сейчас это больше похоже на Дикий Запад. Если мы не займемся этими вопросами, я опасаюсь, пострадает много людей», — полагает Генслер.

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