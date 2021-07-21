ФРС заговорила о срочности введения цифрового доллара

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брейнард считает, что стране необходимо «безотлагательно» ускорить разработку цифрового доллара.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая в Группе по экономической стратегии Института Аспена, она обратила внимание, что другие государства спешат выпустить цифровую валюту центрального банка (CBDC).

«Доллар доминирует в международных платежах, и если у вас есть другие крупные юрисдикции в мире с цифровой валютой, CBDC, а у США ее нет, я просто не могу уложить это в голове. Для меня это не похоже на устойчивое будущее», — заявила она.

Международную сферу, где «цепочки посредничества непрозрачны, длинны и дороги», она видит основным направлением для применения цифровой валюты. А внутренней причиной для выпуска CBDC госпожа Брейнард назвала потенциальное распространение стейблкоинов.

По ее словам, подобные активы, не поддерживаемые никакими правительствами, могут размножаться и фрагментировать платежную систему.

«В мире стейблкоинов, при интенсивной миграции в них, вы можете представить, что домашние хозяйства и предприятия просто потеряют доступ к безопасным расчетным активам, поддерживаемым государством. А это, безусловно, является тем, что всегда предоставляла валюта», — заявила Брейнард.

По ее мнению, CBDC способны помочь и в решении других проблем, в том числе трудностей в условиях пандемии с получением государственной помощи людьми, у которых нет банковских счетов. Как правило, эта категория населения наиболее нуждается в дотациях.