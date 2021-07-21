«Еврономера» забирают на штрафплощадки прямо с таможенных постов

Все чаще украинцы сталкиваются с конфискацией еврономеров прямо на таможенных постах. И вместо того, чтобы растаможить авто по льготным условиям, водители лишаются своих “железных коней”.

О такой ситуации водителей предупредил юрист ОО “Авто Евро Сила” Иван Казачук.

“Часто получаем звонки о том, что у людей забирают машины. Это связано с тем, что автомобили находятся в режиме временного ввоза и “верблюды” (те, кто завез такие авто) имеют штрафы на 170 тыс. грн или постановления о конфискации транспортного средства. Неопытные таможенные брокеры перед заездом в зону таможенного контроля не проверяют такие авто на предмет наличия таких штрафов”, – говорит юрист.

Перед тем как загонять авто в зону таможенного контроля, обязательно нужно проверить авто по всем возможным (таможенным, полицейским, судебным, международным и пр.) базам. Нужно знать, кто и когда завозил авто, через какой пункт – последнее тоже важно, поскольку авто из РФ сейчас не растаможивают.

К тому же брокер, который проводит таможенное оформление, не только может подвести клиента под штраф, но и сам может на него нарваться, отмечает Казачук.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что владельцев «еврономеров» подставляют на штрафы: раскрыта новая мошенническая схема.