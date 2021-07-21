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«Еврономера» забирают на штрафплощадки прямо с таможенных постов

«Еврономера» забирают на штрафплощадки прямо с таможенных постов

Все чаще украинцы сталкиваются с конфискацией еврономеров прямо на таможенных постах. И вместо того, чтобы растаможить авто по льготным условиям, водители лишаются своих “железных коней”.

О такой ситуации водителей предупредил юрист ОО “Авто Евро Сила” Иван Казачук.

“Часто получаем звонки о том, что у людей забирают машины. Это связано с тем, что автомобили находятся в режиме временного ввоза и “верблюды” (те, кто завез такие авто) имеют штрафы на 170 тыс. грн или постановления о конфискации транспортного средства. Неопытные таможенные брокеры перед заездом в зону таможенного контроля не проверяют такие авто на предмет наличия таких штрафов”, – говорит юрист.

Перед тем как загонять авто в зону таможенного контроля, обязательно нужно проверить авто по всем возможным (таможенным, полицейским, судебным, международным и пр.) базам. Нужно знать, кто и когда завозил авто, через какой пункт – последнее тоже важно, поскольку авто из РФ сейчас не растаможивают.

К тому же брокер, который проводит таможенное оформление, не только может подвести клиента под штраф, но и сам может на него нарваться, отмечает Казачук.

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что владельцев «еврономеров» подставляют на штрафы: раскрыта новая мошенническая схема.
  • как оформить авто на еврономерах онлайн: Государственная таможенная служба опубликовала инструкцию, как украинцы могут самостоятельно провести таможенное оформление автомобилей на еврономерах в онлайне. В частности, речь идет и о льготном оформлении «еврономеров» согласно законам от 15.04.2021 1403-ІХ и 1402-ІХ, которое будет доступно до 10 ноября 2021 года.
По материалам УБР
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