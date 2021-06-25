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Как оформить авто на еврономерах онлайн

Как оформить авто на еврономерах онлайн

Государственная таможенная служба опубликовала инструкцию, как украинцы могут самостоятельно провести таможенное оформление автомобилей на еврономерах в онлайне.

В частности, речь идет и о льготном оформлении «еврономеров» согласно законам от 15.04.2021 1403-ІХ и 1402-ІХ, которое будет доступно до 10 ноября 2021 года.

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Для таможенного оформления нужно воспользоваться личным кабинетом пользователя на портале по ссылке.

Инструкция:

  • войти в личный кабинет. Это рекомендуется делать с использованием электронной цифровой подписи, однако есть возможность залогиниться и через BankID, однако подписать документ так невозможно;
  • в разделе «Гражданам» выбрать пункт «Ввеоз легкового автомобиля» и ознакомиться с инструкцией;
  • внизу страницы выбрать пункт «Заполнение декларации»;
  • выбрать тип декларации (если машина уже находится в Украине и оформляется по льготной процедуре, нужно выбрать АА-тип. В таком случае надо еще поставить отметку возле строки «Льготное оформление» — если этого не сделать, платежи будут рассчитаны в обычном порядке);
  • выбрать таможню для оформления и ее подразделение — они соответствуют административно-территориальному устройству страны. В пределах таможни также нужно выбрать подразделение, куда будет подаваться таможенная декларация. На компьютерах с Windows в выпадающем списке с подразделениями (пунктами пропуска) желтым подсвечены те из них, которые занимаются оформлением транспортных средств;

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  • в пункте «Таможня на границе» указать таможенный пункт, через который ввезли автомобиль, а также указать зону таможенного контроля — место расположения авто, где оно находится на момент оформления;
  • если авто перемещалось через границу не своим ходом (а, например, на автовозе), нужно заполнить подраздел декларации «Транспортное средство на границе»;
  • в следующем разделе нужно заполнить данные декларанта (то есть пользователя, который оформляет декларацию): ИНН, паспортные данные, адрес, телефон (в международном формате), адрес электронной почты. Если пользователь заходил в кабинет с помощью электронной подписи, часть этих данных подтянется автоматически;
  • если импортер не самостоятельно ввозит авто в Украину, нужно заполнить поле о лице, которое ввозит транспортное средство;
  • далее нужно заполнить раздел об автомобиле (модель, номер кузова и двигателя, VIN-код, год изготовления, тип двигателя, количество мест, наличие дефектов и т. п);

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  • указать код товара и необходимые документы (паспорт, свидетельство о регистрации авто, счет-фактуру и т. п). Некоторые документы нужно скачать в виде сканов;
  • указать стоимость авто и выбрать метод определения таможенной стоимости. Чаще всего выбираюь первый метод — по цене договора. После этого в кабинете рассчитается таможенная стоимость и можно переходить к разделу таможенных платежей;
  • после этого можно подписать декларацию своей электронной подписью и отправить.

Куда отправлять платежи? Средства уплачиваются на соответствующие счета таможен для физических лиц. В разделе «Справка» можно выбрать пункт «Счета для уплаты таможенных платежей» и в таблице «Счета таможен для граждан» просмотреть необходимые реквизиты.

По материалам Finance.UA
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