Как оформить авто на еврономерах онлайн

Государственная таможенная служба опубликовала инструкцию, как украинцы могут самостоятельно провести таможенное оформление автомобилей на еврономерах в онлайне.

В частности, речь идет и о льготном оформлении «еврономеров» согласно законам от 15.04.2021 1403-ІХ и 1402-ІХ, которое будет доступно до 10 ноября 2021 года.

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Для таможенного оформления нужно воспользоваться личным кабинетом пользователя на портале по ссылке.

Инструкция:

войти в личный кабинет. Это рекомендуется делать с использованием электронной цифровой подписи, однако есть возможность залогиниться и через BankID, однако подписать документ так невозможно;

в разделе «Гражданам» выбрать пункт «Ввеоз легкового автомобиля» и ознакомиться с инструкцией;

внизу страницы выбрать пункт «Заполнение декларации»;

выбрать тип декларации (если машина уже находится в Украине и оформляется по льготной процедуре, нужно выбрать АА-тип. В таком случае надо еще поставить отметку возле строки «Льготное оформление» — если этого не сделать, платежи будут рассчитаны в обычном порядке);

выбрать таможню для оформления и ее подразделение — они соответствуют административно-территориальному устройству страны. В пределах таможни также нужно выбрать подразделение, куда будет подаваться таможенная декларация. На компьютерах с Windows в выпадающем списке с подразделениями (пунктами пропуска) желтым подсвечены те из них, которые занимаются оформлением транспортных средств;

в пункте «Таможня на границе» указать таможенный пункт, через который ввезли автомобиль, а также указать зону таможенного контроля — место расположения авто, где оно находится на момент оформления;

если авто перемещалось через границу не своим ходом (а, например, на автовозе), нужно заполнить подраздел декларации «Транспортное средство на границе»;

в следующем разделе нужно заполнить данные декларанта (то есть пользователя, который оформляет декларацию): ИНН , паспортные данные, адрес, телефон (в международном формате), адрес электронной почты. Если пользователь заходил в кабинет с помощью электронной подписи, часть этих данных подтянется автоматически;

если импортер не самостоятельно ввозит авто в Украину, нужно заполнить поле о лице, которое ввозит транспортное средство;

далее нужно заполнить раздел об автомобиле (модель, номер кузова и двигателя, VIN -код, год изготовления, тип двигателя, количество мест, наличие дефектов и т. п);

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указать код товара и необходимые документы (паспорт, свидетельство о регистрации авто, счет-фактуру и т. п). Некоторые документы нужно скачать в виде сканов;

указать стоимость авто и выбрать метод определения таможенной стоимости. Чаще всего выбираюь первый метод — по цене договора. После этого в кабинете рассчитается таможенная стоимость и можно переходить к разделу таможенных платежей;

после этого можно подписать декларацию своей электронной подписью и отправить.

Куда отправлять платежи? Средства уплачиваются на соответствующие счета таможен для физических лиц. В разделе «Справка» можно выбрать пункт «Счета для уплаты таможенных платежей» и в таблице «Счета таможен для граждан» просмотреть необходимые реквизиты.