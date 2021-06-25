Как оформить авто на еврономерах онлайн

Государственная таможенная служба опубликовала инструкцию, как украинцы могут самостоятельно провести таможенное оформление автомобилей на еврономерах в онлайне.
В частности, речь идет и о льготном оформлении «еврономеров» согласно законам от 15.04.2021 1403-ІХ и 1402-ІХ, которое будет доступно до 10 ноября 2021 года.
О важных новостях и советах, которые пригодятся для вашего кошелька, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫
Для таможенного оформления нужно воспользоваться личным кабинетом пользователя на портале по ссылке.
Инструкция:
Читайте также: Авто на «еврономерах» в возрасте до пяти лет продолжат штрафовать — Гетманцев
Куда отправлять платежи? Средства уплачиваются на соответствующие счета таможен для физических лиц. В разделе «Справка» можно выбрать пункт «Счета для уплаты таможенных платежей» и в таблице «Счета таможен для граждан» просмотреть необходимые реквизиты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ определил три варианта использования е-гривныВчера, 19:03 - 553 7
Украинцам в Польше обещают до $5 тысяч в месяц: наиболее востребованные специальности6 ч. назад - 2207 6
SpaceX Илона Маска установит первый рекламный щит в космосе9 ч. назад - 432 2
Авансовый платеж за отопление. Удастся ли сэкономить на коммуналке в новых платежкахВчера, 21:43 - 489 2
В Киеве обнародовали новые тарифы на водуВчера, 13:00 - 6701 2
Украинцам в Польше обещают до $5 тысяч в месяц: наиболее востребованные специальности6 ч. назад - 2207 6
Банки продолжают снижать ставки по ипотечным кредитамВчера, 16:00 - 1206
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсиюВчера, 17:00 - 779 1
10 стран открыли границы для вакцинированных CoronaVac – списокВчера, 16:30 - 642
Еще один город Украины ввел ограничения для электросамокатов: список новых правилВчера, 17:30 - 581
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 771 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1570 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 711 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1426 1
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2604 2