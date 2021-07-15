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Владельцев «еврономеров» подставляют на штрафы: раскрыта новая мошенническая схема

Владельцев «еврономеров» подставляют на штрафы: раскрыта новая мошенническая схема

Нерешенная проблема с растаможкой более 150 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, которые ранее осуществляли перезаезды через пропускные пункты на границе с РФ, оказалась в поле зрения предприимчивых “решал”.

Так, на таможенных пунктах Курчуган (Одесская область) и Новые Ярыловичи (Черниговская область) за $300 им предлагают обнулить факт такого перезаезда и еще за $250 – растаможить саму машину. Таможенные органы Украины уже заявили, что данная процедура является незаконной.

Схема. По словам юриста, схема построена таким образом, что данные автомобили делают “временный” выезд и дальнейший въезд в одном из двух обозначенных пунктов, а потом проходят процедуру растаможки либо в Одессе, либо в Чернигове. При этом владельцев машин уверяют, что якобы история с РФ полностью “исчезает” из поля зрения таможни, и действия абсолютно легальны.

“Опасность этой схемы для простого человека состоит в получении огромного штрафа в соответствии с ст. 485 Таможенного кодекса Украины. Размер штрафа может колебаться от $5000 до $6000”, – заявил UBR.ua Иван Казачук.

Речь идет о незаконном использовании льгот, подчеркивают в организации, поскольку автомобиль, который заехал со стороны России, во-первых, не имеет права выезжать за границы таможенной территории Украины с оплатой 8500 грн. (на него не распространяется льгота).

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А во-вторых – въезжать обратно и осуществлять таможенное оформление. Таким образом, автомобиль растамаживается по заниженной таможенной ставке, что и считается нарушением.

“Проконсультировавшись с таможенными органами, мы получили однозначный ответ, что льготы имеют отношение только к процедурам растаможки по таможенной декларации ІМ40АА (стандартной) и МД-1, когда человек выезжает за границы таможенной территории без дальнейшего таможенного оформления. Но не распространяются на автомобили, которые сделали перезаезды на таможенных постах, которые граничат с РФ”, – говорит юрист.

В итоге такие евромашины не могут быть даже законно вывезены, не говоря уже об их повторном ввозе и легальной растаможке.

По материалам УБР
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