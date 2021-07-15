Владельцев «еврономеров» подставляют на штрафы: раскрыта новая мошенническая схема

Нерешенная проблема с растаможкой более 150 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, которые ранее осуществляли перезаезды через пропускные пункты на границе с РФ, оказалась в поле зрения предприимчивых “решал”.
Так, на таможенных пунктах Курчуган (Одесская область) и Новые Ярыловичи (Черниговская область) за $300 им предлагают обнулить факт такого перезаезда и еще за $250 – растаможить саму машину. Таможенные органы Украины уже заявили, что данная процедура является незаконной.
Схема. По словам юриста, схема построена таким образом, что данные автомобили делают “временный” выезд и дальнейший въезд в одном из двух обозначенных пунктов, а потом проходят процедуру растаможки либо в Одессе, либо в Чернигове. При этом владельцев машин уверяют, что якобы история с РФ полностью “исчезает” из поля зрения таможни, и действия абсолютно легальны.
“Опасность этой схемы для простого человека состоит в получении огромного штрафа в соответствии с ст. 485 Таможенного кодекса Украины. Размер штрафа может колебаться от $5000 до $6000”, – заявил UBR.ua Иван Казачук.
Речь идет о незаконном использовании льгот, подчеркивают в организации, поскольку автомобиль, который заехал со стороны России, во-первых, не имеет права выезжать за границы таможенной территории Украины с оплатой 8500 грн. (на него не распространяется льгота).
Читайте также: Как оформить авто на еврономерах онлайн
А во-вторых – въезжать обратно и осуществлять таможенное оформление. Таким образом, автомобиль растамаживается по заниженной таможенной ставке, что и считается нарушением.
“Проконсультировавшись с таможенными органами, мы получили однозначный ответ, что льготы имеют отношение только к процедурам растаможки по таможенной декларации ІМ40АА (стандартной) и МД-1, когда человек выезжает за границы таможенной территории без дальнейшего таможенного оформления. Но не распространяются на автомобили, которые сделали перезаезды на таможенных постах, которые граничат с РФ”, – говорит юрист.
В итоге такие евромашины не могут быть даже законно вывезены, не говоря уже об их повторном ввозе и легальной растаможке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельца электросамоката наказали на 127 тыс. грн за наезд на пешеходаВчера, 11:03 - 1330 49
В США начнут майнинг Bitcoin на атомной энергииВчера, 15:17 - 699 5
Граждане каких стран получают часть от продажи национальных богатств (инфографика)4 ч. назад - 487 2
На рынке «дополненного человечества» Европы аналитики предсказали бурный ростВчера, 00:10 - 809 2
Представлен концепт частного поезда с прозрачными вагонами из интеллектуального стекла (фото)14 ч. назад - 423 2
Как узнать свой трудовой стаж — ответ ЛазебнойВчера, 19:10 - 20983
Как не прогореть с депозитом: советы эксперта6 ч. назад - 3576 1
Как не нужно покупать Bitcoin: три ошибки, от которых никто не застрахованВчера, 20:09 - 1303 1
Что делать, если работодатель готовится вас уволить: советы экспертов6 ч. назад - 527 1
Граждане каких стран получают часть от продажи национальных богатств (инфографика)4 ч. назад - 487 2
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в ГерманииВчера, 11:30 - 86
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосуПозавчера, 10:35 - 530
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 442
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 516 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1752 1