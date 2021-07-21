Зеленский подписал законы для судебной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три законопроекта, необходимые для судебной реформы.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Президент подписал законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Раньше он его ветировал, но 13 июля депутаты повторно проголосовали за него, согласившись с предложениями президента.

Также подписан законопроект №5068 об очищении Высшего совета правосудия. Будет создана комиссия по этике с международными экспертами, которая будет проверять добропорядочность членов ВСП.

С ним связан законопроект №5069, который устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, что будет способствовать эффективной реализации его полномочий.

Справка Finance.ua:

Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов выведения банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков» №1588-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 июня 2021 года;

Президент также подписал закон № 1587-ІХ об изменениях в некоторые законы с целью совершенствования организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы Украины.

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