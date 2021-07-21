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Зеленский подписал законы для судебной реформы

Зеленский подписал законы для судебной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три законопроекта, необходимые для судебной реформы.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Президент подписал законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Раньше он его ветировал, но 13 июля депутаты повторно проголосовали за него, согласившись с предложениями президента.

Также подписан законопроект №5068 об очищении Высшего совета правосудия. Будет создана комиссия по этике с международными экспертами, которая будет проверять добропорядочность членов ВСП.

С ним связан законопроект №5069, который устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, что будет способствовать эффективной реализации его полномочий.

Справка Finance.ua:

  • Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов выведения банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков» №1588-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 июня 2021 года;
  • Президент также подписал закон № 1587-ІХ об изменениях в некоторые законы с целью совершенствования организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы Украины.

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По материалам РБК-Украина
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