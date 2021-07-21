Кто сокращал, а кто наращивал ОВГЗ-портфель в июле: данные НБУ

Нерезиденты и банки продолжают сокращать вложения в облигации внутреннего госзайма, тогда как физлица и бизнес в июле нарастили ОВГЗ-портфели на 885 млн и 743 млн гривен соответственно.

По данным Нацбанка, с начала текущего месяца объем облигаций внутреннего госзайма в обращении сократился на 1,1% (-11 млрд гривен): на сегодняшний день показатель составляет 982,3 млрд грн.

Наибольшее процентное сокращение ОВГЗ-портфеля в июле продемонстрировали территориальные общины (-100%) и нерезиденты, уменьшившие вложения в госбумаги на 3,2%.

При этом объем облигаций в собственности банков в этом месяце сократился на 1,6%, а НБУ – на 0,4%.

Так, украинские банки сократили ОВГЗ-портфель в июле до 493,6 млрд гривен (-7,95 млрд), нерезиденты уменьшили вложения до 105,6 млрд гривен (-3,5 млрд), объем госбумаг в собственности территориальных общин упал до нуля (-60 млн), а показатель НБУ сократился до 316,1 млрд гривен (-1,2 млрд).

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В то же время, физлица в этом месяце успели нарастить вложения в облигации внутреннего госзайма на 4,9%, тогда как показатель бизнеса увеличился на 1,6%.

Таким образом, ОВГЗ-портфель физлиц в июле вырос до 18,8 млрд гривен (+885 млн), а объем госбумаг в собственности бизнеса увеличился до 48,2 млрд гривен (+743 млн).