Аналитики назвали причину рекордного укрепления курса гривны

Курс гривны к доллару на этой неделе укрепился до максимума за последний год — ниже 26,9 гривен за доллар. Финансовые аналитики указывают на ряд причин, повлиявших на усиление позиций украинской валюты.
Ключевым фактором для укрепления гривны сейчас является продажа аграриями валюты от экспорта зерна, говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. Мировые цены, по его словам, остаются достаточно высокими, чтобы успеть продать часть урожая.
Тогда как в «ОТП Банке» важным драйвером последнего укрепления гривны называют повышение учетной ставки НБУ на 0,5%. Тренд сильной гривны также поддержали решение Нацбанка об уменьшении выкупа валюты с 20 до 5 миллионов долларов с 1 августа и заявления регулятора о борьбе с быстрорастущей инфляцией, уверены аналитики банка.
«На фоне этих новостей, уже в пятницу (23 июля) курс приблизился к отметке 27 гривен/доллар, и только стараниями НБУ, который выкупил с рынка около 30 миллионов долларов, курс не упал к еще более низкому уровню», — соглашается Ярослав Кабин из «Идея Банка».
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