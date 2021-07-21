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Какие обновления грядут для электронных строительных услуг в августе

Какие обновления грядут для электронных строительных услуг в августе

С 1 августа в е-системе в сфере строительства появятся три обновления. Они будут касаться проектной документации, присвоения и изменения адресов объектов строительства и технической инвентаризации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Минцифры, Минрегион и международные партнеры создают строительные онлайн-услуги, которые помогают бороться с коррупцией. Внедрение онлайн-сервисов в сфере строительства позволяет уменьшить взяточничество на 734 млн грн в год», — говорится в сообщении.

Среди обновлений:

  • обязательная загрузка в ЕГЭССС проектной документации. Для объектов СС2/СС3 для получения разрешения на начало строительных работ обязательно предоставление проектной документации в полном объеме, а для СС1 — указание номера проектной документации в сообщениях и декларациях. Отныне нужно будет вносить сведения о координатах объектов строительства, их высотности, расчет класса последствий и тому подобное;

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  • обязательное внесение данных о проведенной технической инвентаризации объектов. Отныне ГАСИ, госрегистраторы и нотариусы могут получить справку о технической инвентаризации недвижимости, прежде чем регистрировать ее. Данные могут вносить только лица, имеющие профессиональную аттестацию и сертификат квалификации на право выполнения технической инвентаризации. Эта возможность доступна в личном кабинете аттестованных лиц в е-системе строительства;
  • присвоение, изменение, корректировка, аннулирование адреса объекта строительства и объекта недвижимого имущества будет происходить через ЕГЭССС. Регистраторы вещных прав смогут получать сведения о присвоении адреса из электронной системы в сфере строительства. Также будет возможность отслеживать все изменения объекта.
По материалам Finance.UA
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