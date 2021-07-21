Какие обновления грядут для электронных строительных услуг в августе

С 1 августа в е-системе в сфере строительства появятся три обновления. Они будут касаться проектной документации, присвоения и изменения адресов объектов строительства и технической инвентаризации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Минцифры, Минрегион и международные партнеры создают строительные онлайн-услуги, которые помогают бороться с коррупцией. Внедрение онлайн-сервисов в сфере строительства позволяет уменьшить взяточничество на 734 млн грн в год», — говорится в сообщении.
Среди обновлений:
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