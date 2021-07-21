Строительство жилья в Украине возросло на четверть

Объемы строительства в Украине в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 21%, в то время как строительство жилья возросло на 24,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, за январь-июнь 2021 года зафиксирован рост в строительной отрасли на 0,2%. При этом в строительстве жилья зафиксирован рост на 16,4%.



Графика: Госстат

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июне 2021 года составил 76,8 млрд гривен.

Новое строительство составило 36,8% от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 35,7%, реконструкция и техническое переоснащение – 27,5%.



Таблица: Госстат

Справка Finance.ua:

отныне покупатели недвижимости в Украине смогут мониторить в Реестре строительной деятельности изменения в технико-экономических показателях ( ТЭП ) новостройки, где они приобрели квартиру;