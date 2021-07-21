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Строительство жилья в Украине возросло на четверть

Строительство жилья в Украине возросло на четверть

Объемы строительства в Украине в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 21%, в то время как строительство жилья возросло на 24,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, за январь-июнь 2021 года зафиксирован рост в строительной отрасли на 0,2%. При этом в строительстве жилья зафиксирован рост на 16,4%.


Графика: Госстат

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июне 2021 года составил 76,8 млрд гривен.

Новое строительство составило 36,8% от общего объема произведенной строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 35,7%, реконструкция и техническое переоснащение – 27,5%.


Таблица: Госстат

Справка Finance.ua:

  • отныне покупатели недвижимости в Украине смогут мониторить в Реестре строительной деятельности изменения в технико-экономических показателях (ТЭП) новостройки, где они приобрели квартиру;
  • во II квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с концом 2020 года возросли в среднем на 9,8%.

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По материалам Finance.UA
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